Dışişleri Bakanlığından Mursi için başsağlığı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın eski Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
, Mısır
'ın eski Muhammed Mursi
'nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Sayın Muhammed Mursi'nin vefatından derin üzüntü duyuyor, kendisine Allah'tan rahmet, dost Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır."
(İHA)
Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var
Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var
İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı