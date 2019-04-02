Dışişleri Bakanlığından Nepal'e Taziye Mesajı
45 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı
, fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal
halkı ve hükümetine taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in güneyinde meydana gelen fırtınada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
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