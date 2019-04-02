Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Nepal'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığından Nepal'e Taziye Mesajı

45 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından Nepal'e Taziye Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in güneyinde meydana gelen fırtınada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Nepal, Güncel
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