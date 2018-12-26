Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı terör saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı. Birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırının üzüntüyle öğrenildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, 'Lezbiyen Olduğu' İddialarına Cevap Verdi Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 00:02:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]