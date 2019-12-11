Dışişleri Bakanlığından Nur-Sultan'da yapılan Suriye toplantısına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Nur-Sultan'da yapılan Suriye toplantısına ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Nur-Sultan'da yapılan Suriye toplantısına ilişkin açıklama

6 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısında İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşama ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından Nur-Sultan'da yapılan Suriye toplantısına ilişkin açıklama, System.String[]

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısında İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşama ele alındı.


Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, devam ediyor. Dışişleri Bakanlığından toplantı ile ilgili açıklama yapıldı. Toplantıda, İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşama ele alındığı belirtildi.


Yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrımeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasadışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın tüm unsurlarıyla uygulanmasının Fırat'ın doğusunun istikrarlaştırılmasındaki önemini vurgulamışlardır" denildi.


Tarafların İdlib'te sükunetin yeniden tesisine ve bölgenin gerginliği azaltma statüsü-nün korunmasına bağlılıklarını yineledikleri belirtilirken, "Son dönemde artan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplardan duydukları endişeyi beyan etmişlerdir. Siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmada mutabık kalmışlardır. Tarafımızca, rejimin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır" denildi.


Toplantıda, Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de çalışmalarına başlamasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


"Taraflar, Komite'nin çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürmesine olan desteklerinin devamını yinelemişlerdir. Tarafımızca, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler'le yakın eş güdüm içinde, siyasi süreci ilerletmeye matuf çabaların desteklenmeye devam edileceği kaydedilmiştir. Anayasa Komitesi'nin taraflarca mutabık kalınan görev tanımı uyarınca çalışmalarını sürdürebilmesini teminen, rejimin yapıcı bir tutum izlemesinin sağlanmasına yönelik beklentimiz vurgulanmıştır.


Toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan/kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, çalışma grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz kayda geçirilmiştir." - ANKARA

Kazakistan, Suriye, İdlib, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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