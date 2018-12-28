Dışişleri Bakanlığından Pakistan'ın Fetö'yü Terör Örgütü Kabul Etmesine İlişkin Açıklama
30 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından FETÖ'nün terör örgütü olarak ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından FETÖ'nün terör örgütü olarak ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini öngören kararın Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan'la her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:53 Kaynak: İHA
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