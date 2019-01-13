Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş Mesajı

Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş Mesajı

25 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük yolunda verdiği onurlu mücadelenin önderi merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Rauf Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır. Kıbrıs Türk halkının merhum Denktaş'tan aldığı ilhamla Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Politika
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