Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

Açıklamada, "Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır" ifadesi kullanıldı. - ANKARA
Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı
Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 09:27:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]