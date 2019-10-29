Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması

27 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Somali'nin Beledweyne şehrinde meydana gelen yoğun yağış ve oluşan selde hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Somali'nin Beledweyne şehrinde meydana gelen yoğun yağış ve oluşan selde hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yaşanan felakete yönelik taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Somali'nin Beledweyne şehrini etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sonucu oluşan selin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

(İHA)

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenevre'de üçlü zirve! Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bir araya gelecek
Alman bakan, katıldığı konferansta merdivenlerden düştü CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 19 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]