Dışişleri Bakanlığından Somali'deki bombalı saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, kardeş Somali halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye'ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağımız Mogadişu'ya hareket etmiştir. Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini her zeminde vurgulayan, bu saldırıda iki vatandaşını teröre kurban veren Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi. - ANKARA