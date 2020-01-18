Dışişleri Bakanlığından Somali'deki Türk firmasına yapılan bombalı saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Somali'deki Türk firmasına yapılan bombalı saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Somali'deki Türk firmasına yapılan bombalı saldırıya kınama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Somali'de bir Türk firmasının bulunduğu noktaya düzenlenen bombalı terör saldırısına yönelik, "Terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından Somali'deki Türk firmasına yapılan bombalı saldırıya kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Somali'de bir Türk firmasının bulunduğu noktaya düzenlenen bombalı terör saldırısına yönelik, "Terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasında bulunuldu.


Dışişleri Bakanlığı Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Somali'nin Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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