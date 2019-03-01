Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Somali'ye Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığından Somali'ye Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yaşanan terör saldırısından dolayı başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından Somali'ye Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yaşanan terör saldırısından dolayı başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, Yenikadinda Gösterme, Politika
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