Dışişleri Bakanlığından "Suriye'ye BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılması" hakkında... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kuzeybatı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Millet Sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılması hakkında bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzeybatı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Millet Sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılması hakkında bir açıklama yaptı Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Temmuz 2020 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi insani yardım mekanizmasını Cilvegözü/Bab al Hawa sınır geçişini içerecek şekilde 12 ay süreyle uzatıldığı hatırlatıldı.

BM mekanizması kuzeybatı Suriye'deki yaklaşık 2.8 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım götürülmesinde hayati bir rol oynadığı, bu bakımdan, tek sınır geçişine indirilerek de olsa, mekanizmanın muhafaza edilmiş olması önemli görüldüğü vurgulandı.

Diğer taraftan, mekanizmanın önemli bir unsurunu teşkil eden Öncüpınar/Bab al Salam sınır geçişine bu defa BM Güvenlik Konseyi kararında yer verilmemesinin talihsiz bir yaklaşım olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

"Zira, bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılması, Halep bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon sivile insani erişimi zorlaştıracak ve Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracaktır. Bu bağlamda, Türkiye, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edecek; anılan yardım mekanizmasında meydana gelen değişikliğin yol açabileceği ilave sınamalarla başedilmesi için BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarla eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket edecektir."

(İHA)