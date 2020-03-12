Dışişleri Bakanlığından Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya kınama

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıDişileri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart günü...

Dışişleri Bakanlığından Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı


Dişileri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart günü akşam saatlerinde düzenlenen ve ölüm ile yaralanmalara yol açan roketli saldırıyı kınadı. Bakanlık açıklamasında, "Irak makamlarından bu saldırıyı düzenleyenleri bir an evvel yakalayarak yargı önüne çıkarmalarını ve ileride böyle saldırıların tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Irak'ın terörle mücadelesine destek veren ve güvenlik kapasitesinin inşasına katkıda bulunan yabancı ülke personelini hedef alan bu saldırının, bölgemizin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atacak yeni bir çatışma sarmalına yol açmamasını temenni ediyor, tüm taraflara itidal içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi. - ANKARA

Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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