Dışişleri Bakanlığından Tayland'a taziye mesajı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığından Tayland'a taziye mesajı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziye masajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziye masajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde 8 Şubat günü askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde meydana gelen saldırılarda çok sayıda insanın öldüğünü ve yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.
(İHA)
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