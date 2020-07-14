Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara sert tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" denildi.

(İHA)