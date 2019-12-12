Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türk Okçuluğu'nun UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmesi hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından

Dışişleri Bakanlığı, Türk Okçuluğu'nun UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmesi hakkında açıklama yaptı.


Dışişleri Bakanlığından, Geleneksel Türk Okçuluğu adaylık dosyasının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne kaydedilmesi hakkında yapılan açıklamada, "'Geleneksel Türk Okçuluğu' adaylık dosyamız, 9-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Bogota'da düzenlenmekte olan UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısında, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne 17. kültürel unsurumuz olarak kaydedilmiştir. Geleneksel Türk Okçuluğu'nun bahse konu listeye kaydedilmesi vesilesiyle, bu eski ve köklü sporumuzun canlandırılması alanında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan ve adaylık dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen Okçular Vakfı sporcuları toplantıda bir atış gösterisi düzenleyeceklerdir. Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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