Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama

12.03.2022 19:42
Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'da gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'da gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkmenistan'da 12 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Türkmenistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının dost ve kardeş Türkmenistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde de kardeş Türkmenistan'la ilişki ve işbirliğimizi karşılıklı saygı ve halklarımızın ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacak şekilde her alanda daha da geliştirme irademizi bu vesileyle teyit ediyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan, Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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