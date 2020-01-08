Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahran- Kiev seferini gerçekleştirmekte olan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının bugün (8 Ocak) Tahran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü, uçakta bulunan tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Ukrayna, Tahran, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz
Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun?

Son Dakika Haberleri
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
18:34 Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Son Dakika Haber
18:28 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika Haber
18:22 Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:22 Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]