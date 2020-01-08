Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahran- Kiev seferini gerçekleştirmekte olan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının bugün (8 Ocak) Tahran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü, uçakta bulunan tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA