Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost'u Anma Günü açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost'u Anma Günü açıklaması

27.01.2021 09:52
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost'u Anma Günü açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın halen antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulması ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasının endişe...

Dışişleri Bakanlığı, tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın halen antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulması ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu kararıyla 27 Ocak gününü "Uluslararası Holokost'u Anma Günü" olarak kabul ettiği hatırlatıldı. "Uluslararası Holokost'u Anma Günü" dolayısıyla Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin sistematik bir biçimde vahşice katlettiği 6 milyon Yahudi ile Romanlar ve engelliler başta olmak üzere 11 milyon Holokost kurbanının saygıyla hatırlandığı belirtilen açıklamada, "Mağdurlara bu vahşetten kaçmaları için yardım eli uzatan diplomatlarımızı da bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.

Türkiye'nin Holokost'un kapsamlı bir şekilde ele alınması, yaşanan mağduriyetlerin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) faaliyetlerine 2008 yılından beri gözlemci olarak katıldığına dikkat çekilerek, "Tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın halen antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulmasını ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasını endişe verici buluyoruz. Ülkemiz, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil eden nefret temelli bu sınamalarla ve her türlü ayrımcılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Türkiye, bu amaçla uluslararası işbirliği yapılmasının önemini vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Geçmişte Nazi rejiminin baskıları üzerine ülkelerini terk etmiş binlerce Yahudi'ye ev sahipliği yaparak Holokost'tan kurtulmalarını sağlayan Türkiye, bugün de kapılarını vahşetten kaçanlara açık tutmakta ve milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Dış politikasında insan odaklı bir yaklaşım benimseyen Türkiye, bu vesileyle geçmişteki trajedilerin tekrarının önlenmesi için uluslararası topluma insani ilkelere öncelik verilmesi çağrısında bulunmaktadır."

(Hasan Özkan/İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Irkçılık, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost'u Anma Günü açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı! Zabıta, meyve satan seyyar satıcının tezgahına el koydu Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı
Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi         
09:43
TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır         
09:32
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi         
09:11
İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi         
09:07
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 10:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost'u Anma Günü açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei