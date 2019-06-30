Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...

11 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa..., System.String[]
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:57 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Politika
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