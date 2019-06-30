Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:57 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak
Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK
'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi. - ANKARA
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