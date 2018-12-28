Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Kınama

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Kınama

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü mensubu mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü mensubu mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü üyesi mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Diplomatlarımızın canına kıymış hükümlü bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, şehitlerimizin anısına ve acılı ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu, aynı zamanda hakkaniyet ve terörizmle mücadele anlayışıyla bağdaşmayan kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Politika
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