Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan saldırının aşırı milliyetçi ve ırkçı çevrelerin çirkin yüzünü ortaya koyduğunu belirterek "Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine,...

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan saldırının aşırı milliyetçi ve ırkçı çevrelerin çirkin yüzünü ortaya koyduğunu belirterek "Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." dedi.

Sözcü Aksoy, Muratpaşa Belediyespor-PAOK karşılaşmasında ortaya çıkan bayrak krizi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Selanik'te Muratpaşa Belediyespor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlamıştı.

Yunanistan, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı
AYM : Dört bakan için kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonuna yayın yasağı hak ihlalidir Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak Türk bayrağı astırmayıp, sporcuların yüzüne tükürmüşlerdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]