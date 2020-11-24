Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına tepki

24.11.2020 23:47
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ile ilgili beyanlarına cevap verdi. Dendias'ın Türkiye'ye karşı ithamkar ve teditkar bir dil kullandığını belirten Sözcü Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır. Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri provokatif, hatta yasadışı olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir" ifadelerini kullandı. Aksoy, Türkiye'nin diyalog çağrılarını her daim sürdürdüğü ve sürdüreceğini vurgulayarak, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB'yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır" dedi.


Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Yunan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına tepki - Son Dakika


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