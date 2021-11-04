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Çavuşoğlu: "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır"

04.11.2021 23:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır. Bu, bizden önce olmuş demektir. Bunun da sorumlusunun kim olduğunu gelin arşivlerde sizlere göstereyim. Nereye kadar gideceğini sizler görün." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Son birkaç yılın bütçe görüşmelerinde, özellikle muhalefet partilerinin benzeri konularda aynı soru ve eleştirileri yönelttiğini kaydeden Çavuşoğlu, Bakanlık bütçesinin daha yüksek olması konusunda tüm tarafların mutabık olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, her talep edildiğinde gerekli ödeneği Dışişleri Bakanlığına verdiğini belirten Çavuşoğlu, geçen yıl bütçenin üzerinde bir kaynağın da bu şekilde alındığını ifade etti.

Meclis'i daha fazla bilgilendirme konusunda her zaman hazır olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, sık sık bakanlığa gelerek farklı genel müdürlüklerden bilgi aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, davet edildikleri zaman parti genel başkanlarına ve Meclis'e her konuda bilgi vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

"İktidarı köşeye sıkıştırmak için mi söylüyorsunuz?"

Özellikle Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bazı adaları işgal ettiğine yönelik yorumlara değinen Çavuşoğlu, bu konuda daha önce defalarca bilgilendirme yapıldığını hatta parti genel başkanlarının da bilgilendirildiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, adalarla ilgili ihlallere ilişkin, "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır. Bu, bizden önce olmuş demektir. Bunun da sorumlusunun kim olduğunu gelin arşivlerde sizlere göstereyim. Nereye kadar gideceğini sizler görün." diye konuştu.

Çeviköz'ün de bu konuda milletvekillerini bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili sorunun bu bilgilendirme ardından geri çekildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün yorumlarınızda şunu gördüm, her konuda AK Parti, Cumhur İttifakı suçlu, her konuda Türkiye haksız, her konuda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti suçlu. Arkadaşlar bunu gerçekten iktidarı köşeye sıkıştırmak için mi söylüyorsunuz yoksa burada gerçekten bir kompleksiniz mi var?" diye sordu.

Batılı ülkelerin görüşmelerde dile getirilmeyen konuları görüşme sonrası açıklamalarına eklediklerini ve Twitter üzerinden bu ifadelerin düzeltildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Her şeyde biz mi haksızız? Niye onların raporlarından, açıklamalarından yola çıkarak sıkıştırmaya çalışıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Avrupa Komisyonunun Türkiye'yle ilgili raporunda eleştirilen noktalar kadar Türkiye'yi öven noktalardan da söz eden Çavuşoğlu, raporla ilgili değerlendirme yapan milletvekillerine, "Bunu neden söylemiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü sizin biraz önce çizmeye çalıştığınız tabloyla çelişiyor. Yani sizin söylediklerinizi düzeltiyor. Hep bunların raporlarıyla cevap veriyorsunuz ama işinize geldiği gibi." diye seslendi.

"Çünkü bize önem veriyor, güveniyor"

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı içinde ya da bakanlıkla Cumhurbaşkanlığı arasında oluşturulmak istenen fitnenin tutmayacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanlığının, bakanlığı hiçe saydığı" iddialarını yalanladı.

Bakanlığın tüm karar alma mekanizmaları ve faaliyetleri içinde yer aldığını bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Amerika'yla kuracağımız çalışma grubu için kurumlarımızla birlikte Sedat Bey'in (Bakan Yardımcısı Sedat Önal) başkanlığında, diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla beraber toplantılara başladık. Cumhurbaşkanı'mız bize önem veriyor. Cumhurbaşkanı'mızın basın toplantıları, ikili görüşmeler, baş başa görüşmeleri dahil notlarını biz hazırlıyoruz. Bir lider, bir siyasetçi sizin yazdığınız konuşmayı kullanmak zorunda değil ama Cumhurbaşkanı'mız yüzde 95, bizim hazırladığımız konuşmalardan faydalanıyor. Çünkü bize önem veriyor, güveniyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantılarına Dışişleri Bakanı ya da bakanlık görevlilerinin katılmadığına yönelik eleştirilere, "Diplomasi yeni değil. 500 yıllık bir diplomasi tarihimiz var. İkili görüşmeler, görüşme formatında var. İki lider de görüşebilir. Ben de görüşüyorum. Bazı konular vardır ki herkesin önünde tartışman gerekmez. Ama onların notlarını da biz hazırlıyoruz." karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın yaptığı görüşmeyi baş başa gerçekleştirme talebinin Putin'den geldiğini belirterek, "Tabii ki tercümanı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız döner dönmez bize orada ne konuşulduğunu söylediği gibi, ertesi gün Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) tek tek nelerin konuşulduğunu anlattı. MGK kayıtlarında, devlet arşivlerinde var. Nereden biliyorsunuz devlet arşivlerine girmediğini, tutanakların olmadığını? Kim söylüyor size bunu?" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'la gerçekleşen görüşme ardından iki tarafın da neler konuşulduğunu paylaştığını dile getiren Çavuşoğlu, "Arkadaşlar sizin derdiniz, başörtülü bir kızın orada bulunması mı?" diye sordu.

Erdoğan'ın tercümanının, Cumhurbaşkanlığında başdanışman olduğunu ve ABD'de eğitim aldığı için iyi İngilizce konuştuğunu anlatan Çavuşoğlu, "O baş başa görüşmede Biden'ın yanındaki tercüman kim biliyor musunuz? Bir Türk. ABD Başkanı'nın yanındaki tercüman bir Türk. Amerikalılar bir Türk tercümana güveniyor da biz kendi çocuğumuza niye güvenmiyoruz? Böyle dışlıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'yi gri listeye almasına da değinerek, bu kararın siyasi olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Çünkü Amerika'yla Almanya, bunu Demokles'in kılıcı gibi bizim üzerimizde biraz daha sallandırması için. Şimdi 'yeni değerlendirmede çıkaracağız' diyorlar." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Çavuşoğlu: AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır
Çavuşoğlu: AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır
Çavuşoğlu: AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır
Çavuşoğlu: AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır" - Son Dakika
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