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Çavuşoğlu: "AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz"

04.11.2021 23:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) aday ülke statüsünden vazgeçmediğini, vazgeçenin AB olduğunu vurgulayarak vize serbestisi konusunda AB'nin Türkiye'yi oyalamaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) aday ülke statüsünden vazgeçmediğini, vazgeçenin AB olduğunu vurgulayarak vize serbestisi konusunda AB'nin Türkiye'yi oyalamaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasıyla ilgili tezkere konusunun gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, tezkerenin 2 yıl olması dışında hiçbir değişiklik bulunmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin yöneltilen bir soruya, "Biz AB aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB." yanıtını verdi. AB üyelik süreçleriyle ilgili Avrupa ülkelerinden örnekler veren Çavuşoğlu, başta Fransa olmak üzere, 9 ülkenin genişlemeye karşı olması nedeniyle AB'nin Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerle süreçleri ilerletmediğini anımsattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 20 fasılda ilerlemesine rağmen bazı muhalefet milletvekillerinin, AB'nin yeni fasıl açmamasını sorgulamamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Biz AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz. Daha toplantıya bile yeni yeni yanaşmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına ilişkin taleplerine rağmen AB'nin süreci işletmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim de eksikliklerimiz var, biz her şeyde mükemmeliz demiyoruz. Ama niye AB'yi suçlamıyorsunuz da hep Türkiye suçlu, hep Türkiye suçlu?" diye sordu.

Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lar

Ukrayna'nın Donbas'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin SİHA satarken hassas bölgelerde insan haklarına riayet etme şartı koyduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, "Bizim Rusya'ya hesap verme durumumuz yok, Ukrayna'ya ya da başkasına da hesap verme durumumuz yok. Biz diyoruz ki bir ülke aldıktan sonra o istediği gibi kullanır, başka ülkeler de alabilir. Bizim karşımıza da Rus silahları çıkıyor değişik yerlerde. Ben onları yok ediyorum. Karşıma çıktığı zaman yok ediyorum. Bunu da bir ülke aldıktan sonra kullanma sorumluluğu ondadır diyoruz. Rusya'dan korktuğumuzdan değil." dedi.

Türkiye'nin kapanan büyükelçiliklerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Myanmar'daki darbe girişiminin ardından güven mektubunu sunma konusunda sorun yaşandığı için Myanmar Büyükelçiliğine atanan Ali Sait Akın'ın oraya gönderilmediğini söyledi.

Afganistan ve Taliban

Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Taliban heyetine ilişkin bir soru üzerine, heyetin 8 kişi olduğunu, içlerinde Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde yer alanların bulunduğunu ancak ABD'nin istisna olarak bu kişileri yaptırım listesinden çıkarılmasını sağladığını anlattı.

ABD'nin, bu heyetteki kişilerle halen görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "ABD oturdu bunlarla anlaşma imzaladı, hapisten çıkardı bunları. Bunların içinden birkaç tanesi de Guantanamo'da kalan insanlar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu heyetle birçok ülkenin görüşmeye çalıştığını belirterek Türkiye'nin bu heyetle görüşmesinin Taliban rejimini tanıma anlamına gelmediğini vurguladı. Muhalefet sıralarından "Daha ne yapacaksın?" şeklinde laf atılması üzerine Çavuşoğlu, "Ne demek daha ne yapacaksın? Senin hayranlık duyduğun Batılılar görüşüyor da ben görüştüğüm zaman sorun ne?" karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, Taliban ile herkesin aşamalı angajmana girdiğine dikkati çekerek Afganistan'daki sistemin çökmesi durumunda terör örgütlerinin güçleneceğini, insanlık dramı ve göçün ortaya çıkacağını söyledi. Şu anda Afganistan'da ülke içinde yerinden edilmiş 4 milyon insan olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile Taliban'ın angajmanından dolayı insanların Türkiye'ye gelmediğini belirtti. Afganistan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Taliban'la angajmana girmek durumunda kaldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz bu işin şovunu yapmıyoruz, tek kadın belediye başkanını da biz tahliye ettik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu işin şovunu Batılıların yaptığına dikkati çekerek "(Taliban'la) bir şekilde angajmana girmeniz lazım. Herkesin girdiği yerde biz niye girmeyelim?" sorusunu yöneltti.

Taliban'ı tanımadıklarını aktaran Çavuşoğlu, Taliban'a net mesajlar verdiklerini ve Taliban'ın sahadaki uygulamalarını izleyeceklerini vurguladı.

"İslam düşmanlığının sebebi biz değiliz"

İslamofobi'ye ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "İslam düşmanlığının sebebi biz değiliz. İslam düşmanlığı da Hristiyan düşmanlığı da her ikisi de insanlığa karşı bir suçtur ve bunun sebeplerini bizde aramayın. Bizde bu yoktur." diye yanıtladı.

Çavuşoğlu, İslam düşmanlığının bir hastalık olduğuna ve bunun başka sebeplerinin bulunduğuna dikkati çekerek İslam dinini kullanan terör örgütlerinin ideolojilerini sona erdirmede en başarılı liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

(Sürecek)

Çavuşoğlu: AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz
Çavuşoğlu: AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz
Çavuşoğlu: AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz
Çavuşoğlu: AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "AB'ye diyoruz ki 'Vize serbestisi konusunda da bizi oyalama.' Biz kriterleri yerine getiriyoruz" - Son Dakika
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