Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yedi dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı ve yeni büyükelçiler atandı.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı - Son Dakika

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