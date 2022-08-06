Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı - Son Dakika
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Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı

06.08.2022 13:03
Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı

Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yedi dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı ve yeni büyükelçiler atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yedi dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı ve yeni büyükelçiler atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yedi büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yenileri atandı.

Kongo Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik, Filipinler Büyükelçisi Artemiz Sümer, Kore Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Madagaskar Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Namibya Büyükelçisi Berin Makbule Tulun ve Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alındı.

Kinşasa Büyükelçiliği'ne Hüsnü Murat Ülkü, Manila Büyükelçiliği'ne Niyazi Evren Akyol, Seul Büyükelçiliği'ne Salih Murat Tamer, Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu, Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu, Windhoek (Namibya) Büyükelçiliği'ne Feral Çekerek Oruçkaptan ve Nairobi (Kenya) Büyükelçiliği'ne Subutay Yüksel atandı.

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Merkeze Alınan 7 Büyükelçinin Yerine Atama Yapıldı - Son Dakika
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