Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:05 Kaynak: AA
Son Dakika Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı