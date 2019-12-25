Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.

Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda'da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Burkina, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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