Dışişleri,'den kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı
26 dakika önce
IRAK'ın Kerbela kentinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:40 Kaynak: DHA
IRAK'ın Kerbela kentinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı
, taziye mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında şu ifadeler yer aldı:
" Irak
'ın Kerbela şehrinde düzenlenmekte olan Aşure Günü etkinliklerinde bugün yaşanan izdihamda, ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Irak'ın kuzeyinde havan ve eyp ele geçirildi Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri için Hindistan'a çağrıda bulundu