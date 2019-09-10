Son Dakika Haberleri: Dışişleri,'den kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı
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Dışişleri,'den kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı

26 dakika önce

IRAK'ın Kerbela kentinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri,'den kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı, System.String[]
IRAK'ın Kerbela kentinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında şu ifadeler yer aldı:
" Irak'ın Kerbela şehrinde düzenlenmekte olan Aşure Günü etkinliklerinde bugün yaşanan izdihamda, ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:40 Kaynak: DHA
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