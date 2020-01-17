Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz - Son Dakika Dünya

Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı "Doğu Akdeniz’de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.

Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı " Doğu Akdeniz'de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin davet edilmediği toplantının gerçek amacının iş birliği olmadığını vurgulayarak, forumun "gerçeklikten uzak bir oluşum" olduğunu belirtti.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:43 
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