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Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı "Doğu Akdeniz’de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı " Doğu Akdeniz'de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin davet edilmediği toplantının gerçek amacının iş birliği olmadığını vurgulayarak, forumun "gerçeklikten uzak bir oluşum" olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:43
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