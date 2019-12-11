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Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak

6 saat önce

Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak

Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirdi.


Sözcü Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:46 
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