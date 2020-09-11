Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi - Son Dakika

Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Belçika'da Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün mevcudiyetine ilişkin sözleşmenin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" dedi.

ANKARA, -


Dışişleri Bakanlığı, Fethullah Gülen, Katolik, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi - Son Dakika

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