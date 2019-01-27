Son Dakika Haberleri: Dışişleri Filipinler'deki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Filipinler'deki Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Sulu Adası'ndaki Jolo kentinde bir katedrale düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Filipinler'deki Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Sulu Adası'ndaki Jolo kentinde bir katedrale düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Filipinler'in Jolo kentinde meydana gelen ve 27 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik referandumun hemen ertesinde gerçekleştirilen ve toplumlar arası barışa zarar vermeyi amaçlayan bu saldırının bölge halkının ortak iradesi karşısında başarısız olacağını düşünüyoruz. Bu acı olay nedeniyle Filipinler halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Filipinler'in yanında olmayı ve güney Filipinler'deki barış sürecine bundan sonra da destek vermeyi sürdürecektir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

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