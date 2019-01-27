Dışişleri Filipinler'deki Saldırıyı Kınadı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Sulu Adası'ndaki Jolo kentinde bir katedrale düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Filipinler
Sulu Adası'ndaki Jolo kentinde bir katedrale düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Filipinler'in Jolo kentinde meydana gelen ve 27 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik referandumun hemen ertesinde gerçekleştirilen ve toplumlar arası barışa zarar vermeyi amaçlayan bu saldırının bölge halkının ortak iradesi karşısında başarısız olacağını düşünüyoruz. Bu acı olay nedeniyle Filipinler halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye
, terörle mücadelesinde Filipinler'in yanında olmayı ve güney Filipinler'deki barış sürecine bundan sonra da destek vermeyi sürdürecektir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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