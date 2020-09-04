Dışişleri: 'Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Dışişleri: 'Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Filistin'deki siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen 'Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'nın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Filistin'deki siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen 'Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'nın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında, Filistinli siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen 'Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'nın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Son dönemde Filistin Davası'nı tasfiye etmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazanması muvacehesinde, söz konusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliği daha da artmış bulunmaktadır. Türkiye, Filistinli parti ve oluşumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çabaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşvik etmeyi sürdürecek ve İsrail-Filistin ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir" denildi.
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