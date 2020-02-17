Dışişleri heyetinin Moskova'da diplomasi trafiği sürüyor - Son Dakika
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Dışişleri heyetinin Moskova'da diplomasi trafiği sürüyor

7 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanması ve ihlallerinin önlenmesine yönelik Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri heyetinin Moskova'da diplomasi trafiği sürüyor, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanması ve ihlallerinin önlenmesine yönelik Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İdlib'deki son durum ele alındı. Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek" denildi.

(İHA)

Moskova, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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