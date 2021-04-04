Dışişleri, Hindistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri, Hindistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı
04.04.2021 21:41
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan Hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
Haber: ANKARA,
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