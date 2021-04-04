Dışişleri, Hindistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri, Hindistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan Hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. Haber: ANKARA,



Son Dakika

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir

Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı

Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu

Fırsattan istifade edip polisten kaçan elleri kelepçeli şüpheli, vurularak yakalandı

Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi