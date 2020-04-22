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Dışişleri: "Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazımi'nin Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazımi'nin Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta uzun süredir devam eden ve son olarak Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazımi'ye verilen yeni hükümetin kurulması çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irak'ta uzun süredir devam eden yeni hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde son olarak Cumhurbaşkanı Salih tarafından bu görev Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazımi'ye verilmiştir. Bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde kardeş ve komşu ülke Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Salih, Sayın Kazımi'ye bu görevi zaten ehil bir isim olduğu cihetle vermiştir.
Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Sayın Kazımi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:00 Kaynak: İHA
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