Son Dakika Haberleri: Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı
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Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı

10 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.

Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrımeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" denildi.
(İlker Turak/İHA)
Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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