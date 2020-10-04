Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu gelişmenin İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça gösterdiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğu ve İsrail'in bu gayrimeşru adımlarının tanınmadığının bir kez daha altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz."

5 binden fazla yeni konutun inşa edilmesine onay

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, geçen hafta Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına onay vermesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei