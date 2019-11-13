Son Dakika Haberleri: Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz
Son Dakika Politika Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz - Son Dakika

Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz

7 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir.

Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."


İsrail, Masum, Gazze, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir
MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım Zorunlu nedenler sonucu işinden uzak kalanlar, istediklerinde yeniden hizmete alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]