Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca " İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı... İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.