Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor - Son Dakika

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı... İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,