Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:39 Kaynak: AA
Başkanı Volkan Bozkır
, Kırgızistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Bozkır, makamında gerçekleşen görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin önemine değindi. Bozkır, Türkiye
ve Kırgızistan Meclis başkanları ile Dışişleri Komisyon başkanları düzeyinde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağına dikkati çekti.
Ömüraliyev de Türkiye'nin, ülkesi için tarihi ve stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
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