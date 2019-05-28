Son Dakika Haberleri: Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

1 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü, System.String[]
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Bozkır, makamında gerçekleşen görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin önemine değindi. Bozkır, Türkiye ve Kırgızistan Meclis başkanları ile Dışişleri Komisyon başkanları düzeyinde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağına dikkati çekti.
Ömüraliyev de Türkiye'nin, ülkesi için tarihi ve stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:39 Kaynak: AA
Ankara, TBMM Dışişleri Komisyonu, Kırgızistan, Volkan Bozkır, Politika
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