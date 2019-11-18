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Dışişleri: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğu belirtildi. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşmasının, derhal çözüm bulunması gereken mesele haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da  ideolojik altyapısını oluşturmaktadır. Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı Birleşmiş Milletler kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

Selen YALAZ/ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:30 Kaynak: DHA
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