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Dışişleri kur'an-ı kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

6 saat önce

Dışişleri Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruzNorveç, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz denildi.

Dışişleri Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Norveç, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğu belirtildi. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşmasının, derhal çözüm bulunması gereken mesele haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi

Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturmaktadır. Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı Birleşmiş Milletler kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir.

NELER OLMUŞTU

16 Kasım'da Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim yakılmış, buna şahit olan Müslümanlar ise Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi durdurmaya çalışmıştı. Görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan saldırgan ile birlikte, onu durdurmaya çalışan Müslümanların da polis tarafından gözaltına alındığı görüldü. Norveç devlet televizyonu NRK, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri kur'an-ı kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Norveç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:25 Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı
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