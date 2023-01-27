Dışişleri'nden Danimarka'ya tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden Danimarka'ya tepki

27.01.2023 18:25
Dışişleri'nden Danimarka'ya tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca " İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir. Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde bir arada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır. Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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Danimarka, Hollanda, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

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