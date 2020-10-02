Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü... - Son Dakika

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, " Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü var. Ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan'ın geri çekilmesi lazım. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı. Olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz" dedi. - ROMA
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:51 - Kaynak: İHA
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