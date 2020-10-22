Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve GKRY ortak bildirisini tümüyle reddediyoruz - Son Dakika

Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve GKRY ortak bildirisini tümüyle reddediyoruz

22.10.2020 09:12
Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve GKRY ortak bildirisini tümüyle reddediyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesinden sonra yayımlanan, Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddettiklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır-Yunanistan- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesinden sonra yayımlanan, Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. 'Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır" denildi.

'KARARLILIKLA KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Doğu Akdeniz'de gerçek iş birliğinin, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve GKRY ortak bildirisini tümüyle reddediyoruz - Son Dakika


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