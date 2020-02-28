Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok - Son Dakika Ekonomi

Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok

13 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:07 
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