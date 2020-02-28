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Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok
13 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:07
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