Türkiye, Myanmar'daki durumun vehametini sürdürmesinden endişe duyulduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı 1 Şubat 2021'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri darbenin yıl dönümünde "ülkedeki durumun vehametini sürdürmesinden endişe duyulduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilkesel olarak her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıl dönümünde ülkedeki durumun vehametini sürdürmesinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Ülkede, barış ve istikrarın sağlanmasını teminen demokrasinin yeniden tesis edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, "Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunun iyileştirilmesi ve Rohinga sorununa kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi beklentimizi yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.